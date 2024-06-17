新品　CKカルバンクライン　メンズ　羊革　二つ折り財布　黒

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CKカルバンクラインの二つ折り財布です。定価18150円の商品です。柔らかく手触りの良い革が使われており、内側も非常に柔軟性があり、お金やカードの出し入れは非常にしやすそうに思います。また、薄めなのでポケットの出し入れもしやすいと思います。スーツ着用でお仕事をされている方におすすめです。カード入れ×4札入れ×2小銭入れあり値下げには応じておりませんので、よろしくお願い致します。