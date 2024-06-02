未使用保管品✨タグ付 ホワイトハウスコックス ベルト ブライドルレザー ブラック

ご覧いただきありがとうございます(*vv)))【ブランドアイテム】WhitehouseCoxホワイトハウスコックス未使用保管品、イギリス製、ブライドルレザー【カラー】ブラック【状態】一ヶ所やや凹み跡ありますが、未使用保管品ですので使用感がなくとても良好な状態です(^-^)⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。【素材】レザー【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品【サイズ】(平置き)全長 約93cm幅 約2.7cm【お願い】素人検品の為、まれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋などは全て撮影用であり、付属致しません。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。



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