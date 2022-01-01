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Vintage Independent Tシャツ 90s XL 三面プリント
商品番号 Q89299133900
商品名

Vintage Independent Tシャツ 90s XL 三面プリント
ブランド名 インディペンデント
特別価格 税込 4,884 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90sヴィンテージIndependentインディペンデントNHSTシャツ三面アイアンクロスプリントUSAMadeXL着丈60身幅49アメリカサンタクルーズ製NHSタグの希少なヴィンテージインディです胸、背中、袖とトリプルアイアンクロスで当時のデザインを感じさせる紋様が施されたレアな一着です前後に色褪せがありますが他良好なコンディションです必ずプロフィール確認、ご了承の上ご購入下さいSANTACRUZサンタクルーズ　life'sabeachライフズアビーチ　zorlacゾーラック　HUFハフ　STUSSYステューシー　powellスウェット　パウエル　80s古着　ayamothrasherスラッシャー　visionトラックスケートパーカー
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