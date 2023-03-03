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エルメスキャップ
商品番号 N52114662645
商品名

エルメスキャップ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 16,621 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】エルメス【ライン】H刺繍【形状】ベースボールキャップ【カラー】茶色【素材】棉・カシミヤ・裏地アセテート【サイズ】表記サイズ：59定価:10万円前後約10年前の発売当初にHERMES大阪ヒルトン店にて購入しました。100%エルメス正規品外側や内部には特に傷などは見られませんが、1〜2度、1時間程度使用しコレクションとして保管していました。箱は処分した為、ごさいません。新品に近いキャプです。
http://narcologia.ru/goods/interconnect216470.html
http://narcologia.ru/goods/reboot924636.html
http://narcologia.ru/goods/ordering888779.html

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