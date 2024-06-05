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ポールスミス レザーベルト
商品番号 V58756014116
商品名

ポールスミス レザーベルト
ブランド名 ピーエスポールスミス
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・海外からの輸入品になります。・検品はしておりますが、神経質な方はご購入をお控えください。・交渉中でも、購入者を優先させていただきますので、ご了承ください。・他サイトでも出品しておりますので、販売次第削除させていただきます。・たたんだ際のしわなどございます。■サイズ：全長106cm幅3.5cm調節幅103〜113cmバックル縦4cmバックル横7cm穴の数5■素材：天然皮革
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