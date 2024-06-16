NEW ERA LA DODGERS トラッカー メッシュキャップ ドジャース

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◯商品名NEWERAMLBLOSANGELESDODGERSGRAFFITI9FORTYA-FRAMETRUCKERMESHSNAPBACKCAPニューエラロサンゼルスドジャーストラッカーメッシュスナップバックキャップ ◯状態新品未使用◯カラーブルー◯サイズフリー（スナップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようにダンボールにて発送をさせて頂きます。◯商品特徴正面にグラッフィックデザインのラバーパッチがされた海外モデルのニューエラメッシュキャップです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは海外モデルなのでお洒落を楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいベースボールキャップです。スポーティアイテムですがスポーツファッション、ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすく男女関係なくおすすめです。無地のTシャツにこちらのキャップだけで様になるアイテムです。様々な人気ブランドとのコラボやアメリカのアーティストから韓国のK-POPアイドルまで愛用する世界中で愛されているNEWERAです。トレンドのスタジャンにも相性が良いです。#メッシュキャップ#キャップ#ニュートロ#Y2Kカラー...ブルー形...ベースボール