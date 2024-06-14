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Mobil ホワイト キャップ 5パネル 刺繍 ヴィンテージ 企業
商品番号 O51977543873
商品名

Mobil ホワイト キャップ 5パネル 刺繍 ヴィンテージ 企業
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,590 円
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商品詳細

「エクソン・モービル」が販売している高性能エンジンオイル「Mobil」のキャップです。一行置配のタイポグラフィが潔い一点。シンプルでどんなスタイルにも合わせやすく、クリーンな印象に仕上げてくれます。カラー：ホワイト頭周：56cm−61cmサイズ調整：可能クラウン：やや深め素材：コットン状態：クリーニング、メンテナンス済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。※こちらはUSED商品です。掲載にない小さな汚れやダメージがある場合がございますが、中古品の特製としてご理解下さい。返品交換はお受けできませんので、USED商品にご理解のある方のみご注文をお願い致します。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。ビンテージ帽子ロゴVintageCap058MB012
http://narcologia.ru/goods/forthcoming340992.html
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