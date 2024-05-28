週末値下げ　ニューエラ　 59FIFTY パドレス 7.7/8(62.5cm)

軍を称え、戦死者を追悼する軍隊記念日「アームド・フォーシズ・デー(ArmedForcesDay)」の試合で着用されるMLBのオーセンティックキャップ。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開。頭の小さい方から大きな方まで、ジャストサイズで被ることができます。また、アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます。商品番号13534620チームサンディエゴ・パドレスリーグメジャーリーグ・ベースボール新品未使用品他サイトでも出品しているため欲しい方即決お願いします。



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