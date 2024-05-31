★新品★ KENZO ケンゾー　定番ロゴ ブラック ベースボールキャップ

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商品詳細
イタリア正規店にて購入したケンゾーのベースボールキャップです。フロントの「KENZOParis」刺繍ロゴがポイントで、男女問わずユニセックスで使える便利アイテムです！背面のサイズ調整ストラップはロゴ付きメタルバックル仕様。内側にはトラ模様がアクセントになってます。◆付属品 KENZOポーチ◆カラー ブラック◆素材 コットン◆メーカー品番 FC65AC911F32※こちらは新品の為、お値引きは対応できませんのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/injure859067.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation890821.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant591582.html
ベースボール キャップ ＫＥＮＺＯ ＰＡＲＩＳ ＦＤ５５ＡＣ７１１Ｆ３２．９９Ｊ
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