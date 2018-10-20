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- ソフトバンクホークス2010年5月18日ドォーモデーTシャツ
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商品詳細
2010年5月18日ドォーモデーのTシャツです。今ではなかなか手に入らないと思います！新品未使用でカラーは黄色です。値引き交渉受け付けます。よろしくお願いします！#ソフトバンクホークス
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