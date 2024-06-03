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未使用級 dunhill ダンヒル ビルフォールド 二つ折り財布 ブラック
商品番号 S33092475651
商品名

未使用級 dunhill ダンヒル ビルフォールド 二つ折り財布 ブラック
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 3,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DUNHILL-ダンヒルENGINETURNBILLFOLD二つ折り財布エンジンターンビルフォールド二つ折り財布メンズ［L2AE30A］【素材】レザー【サイズ】約H9.5cm×W11cm×D1cm【仕様】札入れ×2カードポケット×8オープンポケット×2【付属品】なし【ランク】NS保管による外側レザーに微細なスレがありますが内側は使用感のない極美品です。■購入先AACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場オークション※他、複数サイトにも出品しますので、削除する場合があります。財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革財布形···二つ折り素材···本革
http://narcologia.ru/goods/interconnect943870.html
http://narcologia.ru/goods/response697842.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle519125.html
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