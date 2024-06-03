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商品詳細
アルマーニの本革長財布です。新品未使用で箱と購入時に入っていたショップ袋（紙袋）もお付けします。ラウンドファスナー仕様で中身が見やすく、取り出しやすくなっており、カードポケット等も多数あります。本体正面に施された型押しのロゴ、アクセントカラーのステッチが上品なデザインを際立たせる。シンプルなデザインで男女問わずお勧めです。・サイズ：W約21×H約11×D約2.5ｃｍ〈本体重量 約290g〉・カラー：ブラック ・素材：本体 牛革・仕様：型押しロゴ入り、ファスナー式開閉、札入れ：2、小銭入れ：1 ポケット：2 カードポケット：12 ペンホルダー：1※サイズの数字はメジャーによる手計測の為多少の誤差はご容赦ください《付属品》箱・ショップ袋（紙袋）カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革
http://narcologia.ru/goods/kindness894605.html
http://narcologia.ru/goods/perforce650865.html
http://narcologia.ru/goods/influenza840093.html
【新品未使用】EMPORIO ARMANI 長財布 本革 ラウンドファスナー
【新品未使用】EMPORIO ARMANI 長財布 本革 ラウンドファスナー
【新品未使用】EMPORIO ARMANI 長財布 本革 ラウンドファスナー
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【新品未使用】EMPORIO ARMANI 長財布 本革 ラウンドファスナー
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