【美品】PORTER ポーター 旧モデル 2つ折り財布 ネイビー 説明書付属物

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●ブランド名PORTERポーター●財布形二つ折り●カラーネイビー紺●柄・デザインプリント（ロゴなど）●定価2万円＜ポケット数＞・外装：小銭入れ2・内装：札入れ2／カードホルダー6／オープンポケット2ポーターの人気シリーズスモーキーの2つ折財布になります。収納が非常に多く利用しやすいお財布になります。9枚目の画像のように梱包して発送致します。最後の画像は新しいモデルなのでデザインが異なります。以下商品説明ホームページより引用発表から20年を迎え、アップデートを行ったPORTERを代表するシリーズ「SMOKY（スモーキー）」です。「SMOKY」シリーズの最大の魅力は、糸から生地が織り上がるまでの各工程に卓越した職人の技術が詰め込まれたオリジナル生地「コーデュラダック」です。タテ糸にジンバブエコットンを使用し、太さが一定ではないムラ糸を紡ぎました。ヨコ糸には強くしなやかなコーデュラ1000デニールを使用しています。太さが違うムラ糸を織り上げるのはたいへん難しく、長年培った日本の職人の技術や工夫で平織りにすることが可能となりました。こうして生まれた「コーデュラダック」は、コットンのもつ優しさやナチュラルな表情とナイロンの持つ強さや光沢による、これまでの織物にはない独特な風合いが魅力です。ローテクとハイテクが融合したこの生地は、タテ糸とヨコ糸で差を出して染色することで、奥ゆきのある味わい深い色に仕上げています。内装にはPORTERロゴを配したオリジナルのジャカード生地を採用し、自立するつくりながら軽量化も図っています。二つ折りウォレットはコンパクトなサイズながらも収納力に優れています。ファスナーポケットはマチ付きで大きく開き、仕切りを設けているため整理がしやすく小銭の出し入れをスムーズにできます。紙幣やカードも見やすく、整理・収納がしやすい仕様です。