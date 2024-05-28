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WTAPS ボーダーTee
商品番号 M49389698196
商品名

WTAPS ボーダーTee
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド選択が無かったのでneighborhoodにしてあります。ダブルタップスボーダーWTAPSのborderTeeになります。ネイビーを基調としたカラーリングで夏にちょうどいいTシャツだとおもいます！サイズは4（XL相当）2回程度着用しました。傷や汚れなどはありませんが素人での検品ですので細かなものはあるかもしれません。WTAPSURBANTERRITORYフォロー割！フォローをしてくださっている方はここから1000円お値引きさせて頂きます！
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