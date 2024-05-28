WTAPS ボーダーTee

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ブランド選択が無かったのでneighborhoodにしてあります。ダブルタップスボーダーWTAPSのborderTeeになります。ネイビーを基調としたカラーリングで夏にちょうどいいTシャツだとおもいます！サイズは4（XL相当）2回程度着用しました。傷や汚れなどはありませんが素人での検品ですので細かなものはあるかもしれません。WTAPSURBANTERRITORYフォロー割！フォローをしてくださっている方はここから1000円お値引きさせて頂きます！