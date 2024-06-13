supreme Chair Tee Tシャツ　Lサイズ

supremeChairTeeTシャツ Lサイズ新品、未開封シワが気になる方はご遠慮ください注意事項：新品未使用未開封ですが自宅保管品であるということをご理解いただける方のみご購入お願い致します。折りたたんで発送します。シワが気になる方はご遠慮ください。未開封ですが、一度、人の手に渡った自宅保管品になりますので、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。＊ご注意素人撮影の為、色味が若干異なる場合がございます。supremeオンラインショップで購入しました。お値下げ交渉はいたしておりませんので、コメント無しの即買いOKです。返品対応はいたしておりません。よろしくお願い致します。カラー···ピンクサイズ L#シュプリーム#Tシャツ#ピンク#レア#芸能人#イス



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