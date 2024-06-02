THE RAMPAGE × Colantotte コラボ特典グッズ

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人気グループ...THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類...コラントッテ購入・予約特典アクリルアクセサリースタンドオーロラポーチじゃばらフォトカード缶ケースコラントッテ本体は付属しません。あくまで特典グッズのみお譲りします。サイズアクスタヨコ15cmタテ14.5cmポーチヨコ22.5cmタテ19cmカードヨコ40cmタテ15cm(広げた幅)缶ケース直径11cm参考までに画像でご確認下さい。質問やお値引き等、お気軽にコメント下さい。