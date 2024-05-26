状態良 レア柄 ライオン顔面柄 ブラック ビンテージバンダナ 【M553



2023年最新】X553Mの人気アイテム - メルカリ



古典柄を再現したライオンラグ [ホワイト ライオン×グレージュ ...



古典柄を再現したライオンラグ [イエロー ライオン×ブラック] / MC525A ...



古典柄を再現したライオンラグ [オレンジ ライオン×アイボリー ...



USA製 ペイズリー柄 バンダナ (黒/ブラック) 【中古】【メール便可】-アンティーク雑貨・中古革靴の通販サイトのAwesome



ライトニング 黒 ヴィンテージバンダナ | swallows powered by BASE



古典柄を再現したライオンラグ [イエロー ライオン×ブラック] / MC525A ...



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2023年最新】エレファントバンダナの人気アイテム - メルカリ



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アール鎌倉に150枚のアメリカビンテージバンダナが集まりました ...



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ジャパンモード 黒/金/緑 牡丹柄/和柄 渋い いかつい 豪華振袖ネット ...



アール鎌倉に150枚のアメリカビンテージバンダナが集まりました ...

【M553】ご覧頂きありがとうございます。かなり珍しいライオンの顔面柄のビンテージバンダナです。人気のCRAFTEDWITHPRIDEのスターマーク付きです。カラー···ブラック/レッド/ホワイト他ブランド···RN16463\"CRAFTEDWITHPRIDE\"製造国···MADEINUSA素材···50%COTTON/50%POLYサイズ···55.5cmx54.5cm（多少の誤差はご了承ください）◉状態◉ビンテージの比較的コンディションの良いUSEDです。画像のように僅かな色落ちがございますのでご注意ください。1辺が耳で3辺がステッチです。アメリカ製の数十年前のビンテージとなりますのでご理解ある方のみご購入お願いします。何かご不明な点やご不安な点がありましたらお気軽にコメントください。◉画像は部屋の照明などの撮影状況、ご覧になっているスマートフォンやPCのディスプレイの設定環境により実物と色の差異が生ずることがありますがご了承ください。#ビンテージバンダナ#ヴィンテージバンダナ#バンダナカラー···レッドカラー···ブラック