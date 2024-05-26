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状態良 レア柄 ライオン顔面柄 ブラック ビンテージバンダナ 【M553
商品番号 Y10021837649
商品名

状態良 レア柄 ライオン顔面柄 ブラック ビンテージバンダナ 【M553
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【M553】ご覧頂きありがとうございます。かなり珍しいライオンの顔面柄のビンテージバンダナです。人気のCRAFTEDWITHPRIDEのスターマーク付きです。カラー···ブラック/レッド/ホワイト他ブランド···RN16463\"CRAFTEDWITHPRIDE\"製造国···MADEINUSA素材···50%COTTON/50%POLYサイズ···55.5cmx54.5cm（多少の誤差はご了承ください）◉状態◉ビンテージの比較的コンディションの良いUSEDです。画像のように僅かな色落ちがございますのでご注意ください。1辺が耳で3辺がステッチです。アメリカ製の数十年前のビンテージとなりますのでご理解ある方のみご購入お願いします。何かご不明な点やご不安な点がありましたらお気軽にコメントください。◉画像は部屋の照明などの撮影状況、ご覧になっているスマートフォンやPCのディスプレイの設定環境により実物と色の差異が生ずることがありますがご了承ください。#ビンテージバンダナ#ヴィンテージバンダナ#バンダナカラー···レッドカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/choice111985.html
http://narcologia.ru/goods/navigate320030.html
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