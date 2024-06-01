【VANS】 HALF CAB EF VLT LX 26cm 新品 希少モデル

数ある出品者様の中から本ページをご覧頂き誠にありがとうございます☺︎プロフィールの注意事項を必ずご確認のうえご購入お願い致します。【商品名】HALFCABEFVLTLXハーフキャブVAULTVAULTライン希少モデル【カラー】BLACKORANGEレオパード【サイズ】USA8/UK7/EUR40.5/26.0cm【商品説明・コンディション】流通量の少ない非常にレアなモデルです。新品未使用品 箱付きなかなか手に入りづらいと思いますので是非ご検討ください。-------------------------------他にも出品しておりますのでよろしければご覧ください。【注意事項】※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。※照明の加減でお写真と商品の色味が多少異なる場合がございますので予めご了承ください。スポーツsports アウトドアoutdoor 90年代 90's80年代 80's 70年代 70's 古着 Vintage スウェット ソロキャンプ 古着女子 古着男子 フルジョ フルダン patagoniaパタゴニア thenorthfaceノースフェイス supremeシュプリーム STUSSYステューシー nikeナイキ reebokリーボック adidasアディダス poloラルフローレン チャンピオン Champion カーハート Carhartt ディッキーズ Dickiesトミーヒルフィガー Tommy Hilfiger ハードロックカフェhardrockcafe リバースウィーブReverseWeave



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