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【VANS】 HALF CAB EF VLT LX 26cm 新品 希少モデル
商品番号 H59989803123
商品名

【VANS】 HALF CAB EF VLT LX 26cm 新品 希少モデル
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある出品者様の中から本ページをご覧頂き誠にありがとうございます☺︎プロフィールの注意事項を必ずご確認のうえご購入お願い致します。【商品名】HALFCABEFVLTLXハーフキャブVAULTVAULTライン希少モデル【カラー】BLACKORANGEレオパード【サイズ】USA8/UK7/EUR40.5/26.0cm【商品説明・コンディション】流通量の少ない非常にレアなモデルです。新品未使用品　箱付きなかなか手に入りづらいと思いますので是非ご検討ください。-------------------------------他にも出品しておりますのでよろしければご覧ください。【注意事項】※素人採寸の為多少の誤差はご了承ください。※照明の加減でお写真と商品の色味が多少異なる場合がございますので予めご了承ください。スポーツsports　アウトドアoutdoor　90年代　90's80年代　80's　70年代　70's　古着　Vintage　スウェット　ソロキャンプ　古着女子　古着男子　フルジョ　フルダン　patagoniaパタゴニア　thenorthfaceノースフェイス　supremeシュプリーム　STUSSYステューシー　nikeナイキ　reebokリーボック　adidasアディダス　poloラルフローレン　チャンピオン　Champion　カーハート　Carhartt　ディッキーズ　Dickiesトミーヒルフィガー　Tommy　Hilfiger　ハードロックカフェhardrockcafe　リバースウィーブReverseWeave
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【VANS】 HALF CAB EF VLT LX 26cm 新品 希少モデル
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UP HALF CAB EF VLT LX / WHITE | 198201111959 | GR8

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