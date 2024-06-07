DSQUARED2 ディースクエアード Tシャツ

プレゼントで貰ったのですがサイズが小さかった為出品します。貰って一度試着したのみです。早い者勝ちです。定価35,200円S74GD0824S22427BLACK黒DSQディースクteeLOGOブランドロゴディースクエアード半袖カットソーメンズカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···夏S着丈：70cm身幅：52cm肩幅：45cm袖丈：19cmM着丈：71cm身幅：54cm肩幅：47cm袖丈：20cmL着丈：72cm身幅：58cm肩幅：48.5cm袖丈：20cmXL着丈：73cm身幅：60.5cm肩幅：49cm袖丈：21cm※サイズはメーカー表記になります。商品によって多少異なります。#ブランドTシャツ#ブランド#半袖#DSQUARED2#ディースクエアード



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