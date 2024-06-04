90s OLD STUSSY ドクロ Tシャツ Mサイズ 紺タグ ヴィンテージ ...

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【ブランド】STUSSY/ステューシー【商品名】SKULLTEE/スカルTシャツ【サイズ】Mサイズ着丈約67cm肩幅約48.5cm身幅約51cm袖丈約19cm※多少の誤差はご了承お願いします。【素材】100%コットン【商品説明】90年代製、STUSSY、スカルプリントTシャツです。紺タグで袖口、裾共にシングルステッチです。STUSSYとドクロ、店舗が有る、ニューヨーク、ロンドン、東京、ロサンゼルスとプリントされています。ラメが入ったグレー系のプリントです。リフレクタープリントかもしれません。多少着用感が有り、衿によれ、袖に汚れが有りますが、一般的な古着位のコンディションです。古着屋で購入したため、古着にご理解がない方や神経質な方はお断りさせて頂きます。保管している場所では吸いませんが喫煙者です。匂いに敏感な方はお断りさせて頂きます。カラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬