22AW ヨウジヤマモト ハンドペイントロゴ キャップ ニューエラ

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昨年モデルで既に完売済みです。ヨウジヤマモトは、ご存知のようハイブラントで再販を一切しません。そのシーズン売り切れたら、同じものは販売されないので、かなり希少です。【状態】 新品未使用品こちらの偽物は見受けられないので、ご安心下さい。その他のデザインは、偽物が大量に出回ってます。ーーーーーーーーーーーーーーーヨウジヤマモト公式サイトで購入しましたYOHJIYAMAMOTO×NEWERA22AW9THIRTYハンドペイントロゴキャップ新品になります。・ブラック・フリーサイズキャップのみです。宅急便コンパクトにて、送料無料で発送いたします。【関連検索ワード】#yohjiyamamoto#ニューエラ#ヨウジヤマモト#キャップ#乃木坂46#欅坂46#生田絵梨花#与田祐希#梅澤みなみ#oneokrock#taka#Alexandros#川上洋平#キンプリ