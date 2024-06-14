一番くじ　ぼっち・ざ・ろっく！　A賞、B賞、C賞、ラストワン賞　他

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一番くじ ぼっち・ざ・ろっく！A賞 後藤ひとり ポスターB賞 伊地知虹夏 ポスターC賞 山田リョウ ポスターラストワン賞 結束バンド イラストボードG賞クリアファイル 4点(写真4枚目ご確認下さい)H賞 缶バッジ(喜多郁代)I賞 ステッカーセット(後藤ひとり)合計10点セットです。新品、未開封、未使用品です。商品はそのままダンボールに入れて発送致します。※店頭に飾ってあった商品の為、細かいキズ、凹み、汚れ等に関してはご了承の上、ご購入下さい。※即購入OKです。※喫煙者なし。※ペット飼育あり(小型犬)。→商品の保管、梱包などは完全に別の部屋でしておりますが、気にされる方はご遠慮下さいませ。よろしくお願い致します。販売方法···まとめ売り