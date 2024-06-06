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イノウエブラザーズ　マフラー　バーガンディー
商品番号 X94646269709
商品名

イノウエブラザーズ　マフラー　バーガンディー
ブランド名 ザイノウエブラザーズ
特別価格 税込 1,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イノウエブラザーズカラー···バーガンディー/ワインレッド/赤/朱色柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···babyalpaca長さ180cm幅35cm定価11000円ベイビーアルパカを100%使用したマフラーです。色もタグもかわいいので、コーデのアクセントにとても良いと思います。あまり使用しておらず、暗所に畳み保管してあったので、畳ジワがついています。ご理解ください。折り畳んでの発送となります。
http://narcologia.ru/goods/message366927.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial378616.html
http://narcologia.ru/goods/flight864528.html
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