イノウエブラザーズ　マフラー　バーガンディー

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商品詳細
イノウエブラザーズカラー···バーガンディー/ワインレッド/赤/朱色柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···babyalpaca長さ180cm幅35cm定価11000円ベイビーアルパカを100%使用したマフラーです。色もタグもかわいいので、コーデのアクセントにとても良いと思います。あまり使用しておらず、暗所に畳み保管してあったので、畳ジワがついています。ご理解ください。折り畳んでの発送となります。
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