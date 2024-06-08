【1点のみ】COACH コーチ ポケット Tシャツ ブランド アメリカ 正規品

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COACHコーチポケットTシャツハイブランドアメリカ正規品ーーー★商品概要★コーチ メンズ 千鳥柄ポケットTシャツ★カラー オフホワイト★サイズ M(日本sizeM〜Lサイズ)★購入場所アメリカUSA★購入時期 2023年8月★定価 21,0124円★商品の状態 新品未使用タグ付き★商品の特徴★店舗でラスト1点のみを譲り受けました。前面に千鳥柄のポケット、ポケット上部にCOACHロゴ、首周り、袖周りは別加工なので汚れも目立ちずらいです！★色味や品質について★写真画像は光の加減、また、お客様のモニター環境により若干異なって見える場合があります。ご了承下さい。海外製になりますため縫製や作りが粗い場合や初期傷やスレ、色ムラ、多少の汚れ等ある場合があります。神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止のため、返品・交換は受け付けておりません。#COACH#コーチ#千鳥柄#Tシャツ#カットソー#ハイブランド#ブランド