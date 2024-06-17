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Alter アルテア　ウールポンチョ　肩掛け　白黒　ビッグチェック
商品番号 F26172779456
商品名

Alter アルテア　ウールポンチョ　肩掛け　白黒　ビッグチェック
ブランド名 アルテア
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビームスで購入したアルテアのポンチョです。メンズの肩掛けスタイルはかなり珍しいです。一枚羽織るだけで華やかに目を惹きます。複雑な形なので計測リクエストはご勘弁ください。写真のようにフロント、バックともにふんわりドレープがでてきれいです。身長175cmでお尻まで隠れます。ブラックスエードブーツ、ブラックデニムとニットやベストの上に羽織るときれいです。室内含めちょっと寒いと感じた時の温度調整用にも重宝します。カラー···ブラックカラー···ホワイト素材···ウール
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Alter アルテア ウールポンチョ 肩掛け 白黒 ビッグチェック-
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