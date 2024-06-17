PRADA マフラー　メンズ用

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商品詳細
PRADAマフラー柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···ウール長さ:154cm✖幅:20cm(素人寸法なので多少誤差があるかと思います)状態良いです。4-5回ほど使用しました。高級感がありとてもてカッコいいです。素人の自宅保管なのでご理解の程よろしくお願い致します。（＊クリーニング済）
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