久保藤次郎選手のサイン

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···色紙久保藤次郎選手のサインです。カードもついてます。おまけでハリセンの紙もつけてあります。真ん中で折ってあります。
http://narcologia.ru/goods/scissoring425296.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral249932.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild415352.html
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