LOEWE Tシャツ　Sサイズ

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LOEWETシャツサイズ：Sインスタで平野紫耀さんが着用されていた同デザイン色違い黒色です。新品未使用。検品、撮影の為に開封済み。肩幅49cm身幅56cm着丈72cm並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。専用でない限り購入可能です。即購入の方優先！！防水発送突然削除する場合があります。匿名発送24時間以内発送夜中でなければ6時間以内発送を心がけています。#ロエベ#Tシャツカラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネックカラー···ブラック