コーチ　リバーシブルベルト

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商品詳細
コーチリバーシブルベルト 茶系、グレー系どちらでも使用できます。フリーサイズですので、カットしてご自分のサイズに合わせて使用します。男性はもちろん、女性にも。コーチ公式オンラインストアにて購入しました。素敵な色だったので購入しましたが、同じような色の物があったので、こちらは新品のまま出品します。素材···本革
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http://narcologia.ru/goods/composite940254.html
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