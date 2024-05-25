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GAS ベルト　90センチ
商品番号 E16672392281
商品名

GAS ベルト　90センチ
ブランド名 ガス
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GASベルト実寸(cm)　全長(バックル込み):90　穴部分:　幅:4.0・バックル　縦:5　横:5.5・付属品なし素材···本革カラー···ブラウン使用感はありますが比較的綺麗だと思います！！中古品にご理解くださる方はよろしくお願いします！！
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