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ポケモンカード　黒炎の支配者　リザードンex SR2枚セット
商品番号 W94749950175
商品名

ポケモンカード　黒炎の支配者　リザードンex SR2枚セット
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂きありがとうございます。開封後すぐにスリーブに入れましたが、素人管理の為神経質な方は購入をお控え下さい。トラブル防止の為プレイ用でお願いします。折れ、防水対策をして発送します。返品、交換等は受け付けておりませんので、画像をよく確認した上での購入をお願いします。即購入OK#リザードン#黒炎の支配者
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