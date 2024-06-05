ポケモンカード　黒炎の支配者　リザードンex SR2枚セット

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商品をご覧頂きありがとうございます。開封後すぐにスリーブに入れましたが、素人管理の為神経質な方は購入をお控え下さい。トラブル防止の為プレイ用でお願いします。折れ、防水対策をして発送します。返品、交換等は受け付けておりませんので、画像をよく確認した上での購入をお願いします。即購入OK#リザードン#黒炎の支配者