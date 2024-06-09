新品☆Saint Laurent サンローラン 長財布 札入れ ブラック 本革

ご覧頂き誠に有難う御座います。SaintLaurentサンローランの長財布が入荷いたしました♪画像以外に確認したい箇所などありましたら気軽にコメント下さい。ご検討よろしくお願いいたします。※お値下げ交渉は希望額をご提示くださいませ。-----------------------------------【商品詳細】SaintLaurentサンローラン長財布カード入れ札入れ【ランク】N-----------------------------------■参考／ランクの程度N：新品S：未使用品A：極美品AB：美品(使用感小)B：使用感中C：使用感大D：ジャンク扱い -------------------------【状態】新品、未使用箱に小さく潰れあり※状態につきまして、画像にてご判断ください。【付属品】本体、箱、袋、冊子【購入先】古物事業者限定ブランドオークション（古物許可保持者限定）-----------------------------------952931



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