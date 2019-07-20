龍神NIPPON【関田誠大】選手直筆サイン

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボールジャンル（スポーツ選手）···バレー東京五輪のグッズを買った時抽選で当たったものです。掃除していたら出てきました。袋に入れて保存していたため汚れや傷はありません。他疑問点等ありましたらご連絡ください。#龍神NIPPON#関田誠大
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