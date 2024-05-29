MLB ALLSTAR オールスター 2023 大谷翔平 ユニフォーム Tシャツ

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祝40号！今年はホームラン王間違いないでしょう！新品未使用 即日発送MLB公式グッズのステッカー有サイズXL(大きめ)実寸着丈約77cm肩幅約49cm身幅約59cm大谷翔平選手がオールスターゲームで着ていたオーセンティックユニフォームのTシャツバージョンです！アメリカリーグのユニホームTシャツです。OHTANIの名前、背番号17、ASG23のロゴが入ってます！