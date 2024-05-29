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MLB ALLSTAR オールスター 2023 大谷翔平 ユニフォーム Tシャツ
商品番号 N99749687494
商品名

MLB ALLSTAR オールスター 2023 大谷翔平 ユニフォーム Tシャツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,390 円
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商品詳細

祝40号！今年はホームラン王間違いないでしょう！新品未使用　即日発送MLB公式グッズのステッカー有サイズXL(大きめ)実寸着丈約77cm肩幅約49cm身幅約59cm大谷翔平選手がオールスターゲームで着ていたオーセンティックユニフォームのTシャツバージョンです！アメリカリーグのユニホームTシャツです。OHTANIの名前、背番号17、ASG23のロゴが入ってます！
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