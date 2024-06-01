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NEIGHBORHOODコラボTシャツ
商品番号 G10907374896
商品名

NEIGHBORHOODコラボTシャツ
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 5,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

END.XADIDASXNEIGHBORHOODOVERSIZEVINTAGEJERSERYネイバーフッド×アディダス×エンドのトリプルコラボTシャツNeighborhoodとadidasのコラボレーション。各袖に3つのストライプがアクセントになっており、Vネックの襟とチームのようなブランド提携が前面にあります。そこにも裏原レーベルのストリート重視のタッチが取り入れられ、カプセル全体に使用されている超リラックスしたフィット感とヒョウ柄が全体にプリントされています。カラー　レオパードサイズ　M着丈76cm身幅72cm袖丈37.5cmカラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···夏レオパード豹柄ヒョウ柄ゼブラシマウマカットソーTシャツ半袖アウター下着エンドEND.アディダスadidasadidasOriginalsアディダスオリジナルスシューズPOLARTECポーラテックナイロンスカーフネックウォーマーNEIGHBORHOODネイバーフッドNBHDタオルフェイスタオルハンドタオルスポーツタオルバスタオルネイバータップスダブルタップスW)TAPSW)taps
http://narcologia.ru/goods/reproduce719855.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome604543.html
http://narcologia.ru/goods/preference607638.html
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