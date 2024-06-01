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E.G. CAPPELLI ネクタイ
商品番号 Y23692157318
商品名

E.G. CAPPELLI ネクタイ
ブランド名 フランコバッシ
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一目惚れして約2万円ほどで購入しました。個人採寸ですが大剣8cm、長さ142-145cmほどです
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