E.G. CAPPELLI ネクタイ

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商品詳細
一目惚れして約2万円ほどで購入しました。個人採寸ですが大剣8cm、長さ142-145cmほどです
http://narcologia.ru/goods/sepulchral417532.html
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