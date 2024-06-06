ポールスミス 二つ折り財布

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【最終値下げ】財布形···二つ折りカラー···ブラックポールスミス二つ折り財布ミニ財布メンズポールスミス(PaulSmith)の二つ折り財布です。ポールスミス(PaulSmith)は、1970年にスタートしたイギリスを代表するファッションブランドです。『ひねりのあるクラシック』のスローガンのもと、伝統的な技術、仕立てと遊び心が共存する個性的なプロダクトが特徴で、ブランドのシンボルともなっている色鮮やかなストライプ柄や花柄、写真などのプリント技術をいち早くデザインに取り入れたブランドでもあります。▼ブランド/商品名ポールスミス(PaulSmith)レザーロゴストライプ柄ミニクーパー車小銭入れなし二つ折り財布(ブラック/マルチプリント)▼仕様状態：新品開閉：オープン内側：札入れ×1、カード入れ×8、オープンポケット×2カラー：ブラック/マルチプリント(ミニクーパー・マルチストライプ)付属品：ポールスミス純正BOX▼サイズ本体：H9.5cm×W11cm×D1.5cm令和5年8月に購入してしましたが、友達からも同じものをもらったので出品します。#ポールスミス#財布#二つ折り#ブラック