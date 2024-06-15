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D2833T◾️マイケルコース　レザーリバーシブル 長さ調節可能ベルト
商品番号 G77946072210
商品名

D2833T◾️マイケルコース　レザーリバーシブル 長さ調節可能ベルト
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 1,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】MICHAELKORSマイケルコース#Konokonokono出品ベルト→他にも出品しております。#Konokonokono出品【コンディション】■ランク《A　一部B》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝ツク棒裏にわずかなスレが御座います（画像８）その他は多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／ネイビー×ブラック■素材／レザー■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい金具部分でベルトをカット出来るので、約92.5ｃｍ以下の方であれば、どなたでもご自分のサイズに合わせる事が出来ます。幅約3.5ｃｍ
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