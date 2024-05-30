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【良品】1/2サイズ No.280 スズキ バイオリン 弓　肩当てセット
商品番号 H64841060006
商品名

【良品】1/2サイズ No.280 スズキ バイオリン 弓　肩当てセット
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1993年製、スズキバイオリンのNo.2801/2のセットです。No.280は廃盤のモデルで、後継機種はNo.310です。娘が小さい頃に使っていました。本体は経年による多少のスレ小傷等はありますが、大きな傷やダメージはありません。弓はSUZUKI製です。肩当てはKUNとなっております。使用感は有りますがオリジナルのハードケース付きです。魂柱は立っております。細かい調整が必要な場合はご購入者様で行っていただくようお願いいたします。中古楽器であることをご理解の上、状態を細かく気になさる方はお控えください。#ヴィンテージ#入門#初心者#スズキヴァイオリン#習い事#レッスン#大人用#おうち時間#練習用#中級者#弦楽器#クラシック#オーケストラ#280#310#300#230#220#4分の4#4分の3#2分の1
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