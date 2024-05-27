Aerosmith 空山基　ツアーTシャツ

【商品説明】Aerosmith空山基 ツアーTシャツUSA製、GIANTタグ、ダブルステッチ※照明の関係で写真と実際の商品の色が若干異なる場合がございます【サイズ】XL着丈：75cm身幅：60cm肩幅：55cm袖丈：20cm※多少の誤差がある場合がございますのでご了承下さい【状態】目立った傷や汚れなし【注意事項】自宅保管の中古品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。ご購入前にプロフィールの説明と商品詳細を必ずお読みください。



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