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ポケモンカード151 exスペシャルセット
商品番号 H13236152108
商品名

ポケモンカード151 exスペシャルセット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,583 円
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商品詳細

ポケモンカード151カードファイルモンスターボールポケモンカードスカーレット\u0026バイオレットexスペシャルセット２つのまとめ販売になります。ポケモンセンター当選品になります。新品未使用で大切に保管しておりました。質問等ありましたらコメント欄までよろしくお願いいたします。ボックスパックシングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)
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