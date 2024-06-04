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値下げ不可　即購入OK HOORSENBUHS ホーセンブース　ロンハーマン
商品番号 V78273899698
商品名

値下げ不可　即購入OK HOORSENBUHS ホーセンブース　ロンハーマン
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 16,110 円
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商品詳細

HOORSENBUHS初期のロングウォレットになります定価¥130000ロンハーマン千駄ヶ谷購入　ギャランティなどはありませんが正規品です使用に伴う小傷はありますがかなり美品だと思いますあくまでも中古品なので神経質な方・完璧を求める方はご遠慮下さい現在は手に入らない初期のかなり貴重な品だと思います他サイトでも出品してますので急な出品取り消しもありますのでご了承下さい。お探しだった方是非。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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