Powell パウエルペラルタ　半袖Tシャツ　黄緑　スケートボード　ビンテージ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。フォロワーの方には200円割引きさせていただきます。(※1000円以下の商品は対象外)その際は購入前にコメントをお願い致します。即購入もOKです。他にも多数商品を出品しております。よろしければプロフィールからご覧ください。■サイズ(cm・平置き)L着丈:71身幅:54肩幅:53袖丈:21.5■カラー黄緑■状態やや汚れあり以下検索用ワード・取扱ブランド古着ビンテージヴィンテージvintageUSA古着US古着madeinUSAアメリカ古着ブランド古着90’s80’s90s80s90年代80年代アメリカ製イタリア製フランス製ストリート洋服NikeナイキAdidasアディダスPumaプーマUnderarmourアンダーアーマーAsicsアシックスNewbalanceニューバランスNeweraニューエラStussyステューシーSupremeシュプリームXlargeエクストララージPoloRalphLaurenポロラルフローレンTommyHilfigerトミーヒルフィガーUniqloユニクロGapギャップChampionチャンピオンllbeanエルエルビーンMontbellモンベルPatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアLeeリーLacosteラコステLevi’sリーバイスBurberryバーバリーDisneyディズニーEddieBauerエディバウアー
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