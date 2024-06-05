ディーゼル　ベルト 22B23　サイズ80　ブラック　新品 タグ付　ロゴ

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ご覧頂きありがとうございます。商品は下記のカラーのベルトになります。#DIESELCRAVATTADIESELベルトX08880P1913H5903BLUESTARⅡブラック■サイズ表記・80対応サイズ：約75～85cmセンター穴まで：約80cmホール数：５(約2.5cm間隔です)全長：約98cmベルト幅：約3.9cmバックル幅：約4.0cm■素材牛革■DIESEL直営店販売価格￥9,900＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊♪全体をブラックでまとめたディーゼルらしいクールなビジュアル♪いつものコーディネートにクールなアクセント♪DIESELロゴと星を刻印したメタルバックル♪スムースなバッファローレザーを採用しクリーンな印象落ち着きのある大人のムードを演出♪大胆ながらも洗練されたバランス！！♪ギフト・プレゼントにも喜ばれると思います！！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊♪ご質問等ありましたら、お気軽にお尋ね下さい♪♪ギフトケースは付きません、ご了承下さい♪「発送方法」らくらくメルカリ便送料無料匿名配送・個人出品です。出来得る限り早くの対応をさせて戴きますが、時間が掛かる場合もございます。・土日・祝日は発送は出来ません。・土日・祝日はお返事できない場合があります。・商品画像はデジカメによる撮影の為、実際の色と若干異なる場合がございます。・素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。・個々の商品説明欄に特に記載の無い場合、基本的に化粧箱や保存袋などの付属品は有りません。・ショッピング・バッグにつきましても同様となり、ご希望戴いてもご用意出来ません。恐れ入りますが、上記予めご了承下さい。・天然のシワ・色ムラがございますが、不良品ではございません。ご理解の上、ご落札下さい。