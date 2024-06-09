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Kapital デニム再構築　トラックキャップ　デニムキャップ
商品番号 Y74759838265
商品名

Kapital デニム再構築　トラックキャップ　デニムキャップ
ブランド名 キャピタル
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルーkapitalのトラックキャップです。デニム再構築の珍しいキャップとなっています。被る機会が増えてきたので、場合によっては販売を停止するかも知れないのでご了承ください。まだ被ることがあるので無理に売るつもりはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。お気軽にコメントください。Kapitalデニムキャップ再構築デニムストリート　アメカジ
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