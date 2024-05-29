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- 【新品・未使用】Sサイズ 湘南ベルマーレ2023 FP1stユニフォーム（半袖）
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商品詳細
湘南ベルマーレ2023シーズン1stユニフォーム★サイズ S★新品・未使用★定価 17,160円1993年のJリーグ参入から30年、メモリアルイヤーとなる2023シーズンのオーセンティックユニフォームは、当時のダイヤストライプにオマージュを込めたデザイン。大胆なトライアングルパターンと繊細なカラーグラデーションにより、クラブの歴史を感じながら、新しいページを刻むに相応しい仕上がりとなっています。湘南のスタイルを象徴する『NONSTOPFOOTBALL』は、襟の内側に配置。さらに前面裾部には30周年記念ロゴを取り付けた、よりプレミアムな1着となっています。丈···半袖カラー···グリーンチーム名/国内···湘南ベルマーレ
http://narcologia.ru/goods/Lincoln121102.html
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