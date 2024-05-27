【新品】ジェイプレスJ.PRESSネクタイ

J.プレスのネイビー無地のネクタイになります‼︎ビジネスでは鉄板のネイビー無地ですがこちらは織感もありとても高級感あるデザインになっております。HANDMADE(手縫い)のこだわりの高品質ネクタイです。※ネクタイのみの出品になります剣幅約8.5㎝シルク100%\u003cJ.PRESS\u003e1902年、コネチカット州ニューヘイブンにおいてジャコビ・プレス（JacobiPress）によって創業され、同社は現在、ニューヨーク・ワシントンD.C.・ケンブリッジの3都市に支店を有している。以前はサンフランシスコとプリンストンにも支店があった。ポロラルフローレン、ブルックスブラザーズはもちろん、ビームス、ユナイテッドアローズなどセレクトショップ好きな方にもオススメです^^



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