ルイヴィトン・LV・長財布・札入れ・新品未使用

財布形···長財布ルイヴィトン新品未使用の長財布です。サイズは長さ18.５㎝ 横幅10.５㎝新品未使用です。ベタつき剥がれ等ございません使う機会が無いので出品致しました。よろしくお願いします。※ロッテ百貨店免税店購入の正規品※希望価格等ございましたらコメント欄よりお問い合わせ下さい出来るだけ善処させていただきます



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