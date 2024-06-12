ワニ革　折りたたみ財布

ご覧いただきありがとうございます！フォローしてくださった方に値引きいたしますので購入前にコメントください！即購入OKです！ご購入前にプロフィール参照お願いします⭐︎サイズ……縦約9.5cm横折り畳んだ状態約11.5cm横開いた状態約24cm素材……レザー ワニ革カラー……ダークブラウン若干使用感ありますが、目立った破損、汚れありません⭐︎⭐︎過度な角スレもありません♪まだまだ使用可能と思います(◠‿◠)小銭入れがありません…中古 カジュアル 冠婚葬祭 ビジネス 通勤 革靴名刺入れ中古品、自宅保管のためご理解よろしくお願いします！ペットなどは飼っていなく、喫煙もしていません！箱なし、簡易包装での発送となっています！写真の追加希望あればコメントください^_^#木元ファームアパレルバッグ



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