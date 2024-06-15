Jaimie Jacobs Flap Boy Slim メンズ財布 黒 小銭入無

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【JaimieJacobs】ジェイミージェイコブス FlapBoySlimRFID 魔法の財布 MAGICWALLETS 財布メンズJaimieJacobs（ジェイミージェイコブス）の”マジックフラップ機能”を採用した”マジックウォレット（魔法の財布）”です。【マジックトリック】お札やレシートをゴムバンドの上にのせて財布をたたむと、反対側から財布をめくるだけで、はさんだお札やレシートがゴムバンドでしっかり固定されます。【品質】イタリア製の滑らかな革を使用しています。植物の日焼けは、日焼け剤として植物化学物質を自然に使用し、クロムなどの化学物質は使用していません。すべての製品は高品質の職人技の100％ハンドメイドによりヨーロッパで作られています。【RFID保護】保護技術は財布の前面と背面に組み込まれ、すべてのカードをデータ盗難から保護します。海外旅行時などに増えているRFIDによる非接触のスキミングからカードを保護します。コイン収納がないためFlapBoyRFIDよりもさらに薄くコンパクトです。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）自宅保管